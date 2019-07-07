Медики рассказали о состоянии избитой ингушской девочки

Представители московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии заявили, что состояние жестко избитой ингушской девочки остается тяжелым.

- Проводится комплексная терапия, но улучшения пока нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Решено в настоящий момент от операции воздержаться, чтобы четко определить жизнеспособность тканей, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Напомним, в пятницу вечером самолет с семилетней девочкой, которую сопровождала бригада медиков и детский омбудсмен республики, вылетел в Москву из аэропорта Магаса. Ребенка госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Сам Рошаль рассказал журналистам о состоянии пациентки.

- Первоначальный диагноз, поставленный ингушскими и ставропольскими медиками, подтвердился. У нее серьезно повреждена кисть правой руки, нарушен кровоток, поэтому вопрос об ампутации конечности остается открытым. Но сейчас доктора клиники делают все возможное, чтобы этого не произошло, - сказал Леонид Рошаль.

До госпитализации в московское медучреждение, девочка была доставлена в четверг в детскую больницу в Назрани с множеством травм.

В истязаниях девочки подозревается ее тетя. В настоящее время, по данным регионального управления СК РФ, она арестована на два месяца.