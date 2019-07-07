На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера

Туапсинский районный суд Кубани заключил под стражу на два месяца капитана прогулочного катамарана, потерпевшего крушение в Черном море вблизи поселка Джубга. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

Ранее сообщалось, что в 17.50 вечера в пятницу в районе поселка Джубга в ста метрах от берега перевернулся прогулочный катер. Судно было сильно перегружено, всего на борту находились 55 пассажиров при общей вместимости в 12 мест. В результате ЧП погибли две туристки - 34-летняя жительница Белгорода и 42-летняя из Мордовии, остальные были спасены, никто из них не госпитализирован.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже заместитель прокурора южной транспортной прокуратуры Валерий Козлов сообщил, что у капитана прогулочного катера отсутствовала лицензия на перевозку пассажиров.