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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Атолл" не выдержал нагрузки

Названа основная причина ЧП с катамараном в Черном море
Текст: Ирина Белова (Кубань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
Перегруз - основная версия трагедии, которая произошла в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Буквально в ста метрах от берега в районе Голубой бухты перевернулся прогулочный катамаран - маломерное судно "Атолл". Погибли два пассажира - приезжие женщины: 34-летняя гостья курорта из Белгорода и 42-летняя жительница Мордовии.

Одни пассажиры стали спасаться сами, их забрали проходящие суда, других с места трагедии на берег доставили спасатели. Все отдыхающие с перевернувшегося катамарана найдены и обошлись без госпитализации.

Установлены личности погибших при крушении катамарана на Кубани

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России заявили, что на борту судна находились не менее 55 человек. По предварительной информации сообщалось о 43 пассажирах.

Прогулочный катамаран "Атолл" был построен в 2008 году по индивидуальному заказу проектным бюро из Новороссийска. Второго такого судна нет. По техническим характеристикам катамарана его вместимость всего 12 мест. Длина 12 метров, а ширина - 3,8 метра. Катамаран должен был работать шесть лет, до 2014 года, но новый владелец пренебрег этим. Фактически перегруз превысил проектную, допустимую норму в 4,5 раза. Кроме того, владелец внес изменения в конструкцию - надстроил вторую палубу и убрал водонепроницаемые переборки.

- Мы уже пять лет отдыхаем в Джубге, и этот катамаран всегда тут был, но кататься на нем не хотелось: там постоянно много людей, - рассказала "РГ" Ирина Петрухина, приехавшая с семьей из Пензы. - Моя 13-летняя дочь просилась на нем прокатиться, но я была против. Только на втором этаже катера человек 20 танцующих со стаканами. По вечерам обычно уже подшофе ездят.

Вместимость катамарана - 12 мест. Южное следственное управление на транспорте СК России заявило, что на борту судна находились не менее 55 человек

По словам Ирины Петрухиной, как только она услышала о трагедии, сразу пришла на центральный пляж, рядом с которым обычно отчаливало злополучное судно. Затонувший катамаран не было видно с берега из-за горы Ежик. Судно не стали сразу поднимать на сушу - оно не угрожает судоходству, а за возможным разливом нефтепродуктов следят специалисты.

Сейчас следователи продолжают устанавливать причины затопления катера. Как сообщил зампрокурора Южной транспортной прокуроры Валерий Козлов, капитан катамарана юридически даже не имел права на перевозку пассажиров.

На Кубани в бассейне аквапарка утонул ребенок

- Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензию на перевозку пассажиров морским транспортом, - заявил он.

СК России завел уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Владелец и капитан судна задержаны. Ими оказались 42-летний житель Ставропольского края и 56-летний уроженец города Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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