Названа основная причина ЧП с катамараном в Черном море

Перегруз - основная версия трагедии, которая произошла в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Буквально в ста метрах от берега в районе Голубой бухты перевернулся прогулочный катамаран - маломерное судно "Атолл". Погибли два пассажира - приезжие женщины: 34-летняя гостья курорта из Белгорода и 42-летняя жительница Мордовии.

Одни пассажиры стали спасаться сами, их забрали проходящие суда, других с места трагедии на берег доставили спасатели. Все отдыхающие с перевернувшегося катамарана найдены и обошлись без госпитализации.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России заявили, что на борту судна находились не менее 55 человек. По предварительной информации сообщалось о 43 пассажирах.

Прогулочный катамаран "Атолл" был построен в 2008 году по индивидуальному заказу проектным бюро из Новороссийска. Второго такого судна нет. По техническим характеристикам катамарана его вместимость всего 12 мест. Длина 12 метров, а ширина - 3,8 метра. Катамаран должен был работать шесть лет, до 2014 года, но новый владелец пренебрег этим. Фактически перегруз превысил проектную, допустимую норму в 4,5 раза. Кроме того, владелец внес изменения в конструкцию - надстроил вторую палубу и убрал водонепроницаемые переборки.

- Мы уже пять лет отдыхаем в Джубге, и этот катамаран всегда тут был, но кататься на нем не хотелось: там постоянно много людей, - рассказала "РГ" Ирина Петрухина, приехавшая с семьей из Пензы. - Моя 13-летняя дочь просилась на нем прокатиться, но я была против. Только на втором этаже катера человек 20 танцующих со стаканами. По вечерам обычно уже подшофе ездят.

Вместимость катамарана - 12 мест. Южное следственное управление на транспорте СК России заявило, что на борту судна находились не менее 55 человек

По словам Ирины Петрухиной, как только она услышала о трагедии, сразу пришла на центральный пляж, рядом с которым обычно отчаливало злополучное судно. Затонувший катамаран не было видно с берега из-за горы Ежик. Судно не стали сразу поднимать на сушу - оно не угрожает судоходству, а за возможным разливом нефтепродуктов следят специалисты.

Сейчас следователи продолжают устанавливать причины затопления катера. Как сообщил зампрокурора Южной транспортной прокуроры Валерий Козлов, капитан катамарана юридически даже не имел права на перевозку пассажиров.

- Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензию на перевозку пассажиров морским транспортом, - заявил он.

СК России завел уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Владелец и капитан судна задержаны. Ими оказались 42-летний житель Ставропольского края и 56-летний уроженец города Приморско-Ахтарска Краснодарского края.