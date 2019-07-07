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07.07.2019 10:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму нашли фальшь в антироссийской резолюции ОБСЕ

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

Требования резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Крыму несуразные и фальшивые, считает глава комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Напомним, в субботу комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности поддержал резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Она содержит целый список требований к Москве, начиная от "деоккупации Крыма", освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской государственной границы, отказа от вмешательства во внутренний конфликт на Украине и соблюдения Минских соглашений, и завершая обвинениями в разрыве ДРСМД.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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- Это очередной глупый документ, наполненный несуразными и фальшивыми требованиями. Его не стоит рассматривать серьезно, - сказал Гемпель РИА Новости.

Депутат считает, что резолюция нарушает международный принцип невмешательства во внутренние дела государства.

- В резолюции призывают вывести наши войска с нашей территории, что является прямым вмешательством во внутренние дела России, - заявил Гемпель. - Крым является законной и неотъемлемой территорией России, которая находится под надежной защитой от внешних угроз. Никому не стоит претендовать на российский полуостров.

Он также посоветовал украинским политикам заниматься внутренними проблемами своей страны, а не претендовать на чужие территории.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым Международные организации ОБСЕ ЮФО Республика Крым
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