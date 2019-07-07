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07.07.2019 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале возбудили уголовное дело после взрыва бензовоза

Текст: Елена Миляева

После взрыва бензовоза, который унес жизни трех человек на севере Свердловской области, полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения.

Проверку начала и прокуратура.

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По предварительной информации, вчера поздно вечером двое туристов подошли к водителю автоцистерны с просьбой довести их до автодороги. Когда они двигались по промышленной дороге с Иовской платы - горного плато - в сторону дороги Карпинск-Кытлым, их остановили еще восемь туристов. Водитель разрешил им сесть на цистерну сверху.

- В дальнейшем водитель бензовоза не выбрал безопасный скоростной режим, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью, водитель сказал всем спрыгивать, после чего сам спрыгнул. Машина уехала под откос, после чего произошло ее возгорание, - говорится в сообщении Свердловской областной прокуратуры.

При взрыве три человека погибли, еще семеро находится в больницах с повреждениями различной степени тяжести. На месте полицейские установили, что водитель бензовоза находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура также проведет проверку организации международного горного марафона "Коржак-2019": туристы, предположительно, - его участники.

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