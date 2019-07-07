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Рубрика: Спорт

Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу

Текст: Илья Трисвятский

Наши мастера пляжного волейбола Вячеслав Красильников и Олег Стояновский из ВК "Факел" (Новый Уренгой) принесли России первое в истории "золото" чемпионата мира!

Сегодня в немецком Гамбурге при заполнивших временные трибуны 12 тысячах зрителей Красильников и Стояновский в трехсетовом матче одолели хозяев площадки, которых неистово поддерживали болельщики - 19:21, 21:17, 15:11.

Успех заслуженный и совершенно неслучайный. На пути к финалу россияне, выступающие в этом сочетании лишь первый сезон, в группе выиграли все три матча, не отдав ни сета соперникам из Японии, Италии и Австрии.

Затем в стартовом раунде плей-офф Вячеслав и Олег взяли верх над чешской парой Перусич - Швайнер (21:13, 29:27), в 1/8 финала победили американцев Джибба и Тэйлора Крэбба (21:13, 21:18), а в борьбе за место в четверке сильнейших тандемов чемпионате одолели итальянцев Карамбулу и России (21:16, 21:16).

Фото: Volleyball.world
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В полуфинале Красильников и Стояновский встретились со старшим из братьев Крэббов - Тревором, который играет в компании с Траем Бурном - 21:13, 19:21, 15:11. Причем Вячеслав набирал очки в основном за счет атакующих действий, а высокорослый Олег успевал отличиться результативными действиями на блоке и набирал очки непосредственно с подачи.

До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира. В 2007-м Игорь Колодинский и Дмитрий Барсук взяли "серебро", два года назад все тот же Красильников и Никита Лямин завоевали "бронзу". А затем призеры поменяли партнеров, потому что в пляжном волейболе идет постоянный поиск оптимальных сочетаний. Стояновский - победитель юношеской Олимпиады-2014 в компании с Артемом Ярзуткиным. В паре с Красильниковым 206-сантиметровый Олег приносит большую пользу на блоке, у него мощнейшая подача.

Итоги чемпионата мира показательны: в финале не оказалось прежних законодателей мод бразильцев или американцев. Европейские пары в последнее время резко прогрессируют, поэтому с нетерпением ждем чемпионат континента, который пройдет 5-11 августа в столичных Лужниках.

Спорт Волейбол
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