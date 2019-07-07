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07.07.2019 17:52
Рубрика: Спорт

Шведский фол

Поражение от скандинавок на чемпионате Европы лишило нашу женскую сборную поездки на Олимпиаду
Текст: Илья Трисвятский
Очередным, уже четвертым подряд провалом завершилось выступление женской сборной России на чемпионате Старого Света. Сейчас восьмое место означает потерю всяческих шансов сыграть на Олимпиаде-2020 в японском Токио. Получается, что в последний раз наши девушки играли на крупном мировом турнире аж в 2012-м. Дальше наступило безвременье.
Команда Швеции оказалась чуть удачливее россиянок в матче за место в олимпийской отборе. Фото: Fiba.basketbal Команда Швеции оказалась чуть удачливее россиянок в матче за место в олимпийской отборе. Фото: Fiba.basketbal
Команда Швеции оказалась чуть удачливее россиянок в матче за место в олимпийской отборе. Фото: Fiba.basketbal

После оглушительного поражения в четвертьфинале от испанок (54:78) россиянки попали в дополнительный стыковой раунд, где разыгрывались путевки на мировой олимпийский квалификационный турнир. Нашими соперницами стали шведки. Команда невыдающаяся, но достаточно крепкая.

Матч изобиловал колоссальным количеством технического брака: потерь мяча в простых ситуациях, ненужных фолов, промахов с ближней дистанции, и так далее. Процент реализации дальних бросков получился предельно низким. Оттого и такой маленький счет - 57:52 в пользу Швеции.

Большую часть встречи россиянки догоняли соперниц. Персонально можно отметить разве что игроков передней линии Марию Вадееву и Наталью Виеру, которые отчаянно боролись за мяч под щитами и забивали свои мячи, продавливая оппонентов. В остальном картина наблюдалась безрадостная.

Главный тренер сборной немец Олаф Ланге за много лет работы в нашей стране так и не выучил русский язык, общался с командой через переводчика

В заключительной четверти, за две с половиной минуты до окончания основного времени игры, наконец-то удалось выйти вперед - 52:51 после попадания Виеру. Вскоре скандинавки вернули себе перевес, а россиянки так больше ничего и не забили.

Наша сборная последний раз побеждала на чемпионате Европы в 2011-м при игравших звездах уже сошедшего поколения - Марии Степановой, Светлане Абросимовой, Илоне Корстин, Ольге Артешиной. Теперь же получается, что россиянки пропустят четвертый подряд крупный мировой турнир - чемпионат мира-2014, Олимпиаду-2016, ЧМ-2018 и летние Игры-2020. Просвета не видно никакого, и тому есть вполне очевидные объяснения.

Фото: www.fiba.basketball
Российская баскетбольная "молодежка" обыграла Сербию на ЧМ

Ведущие клубы страны УГМК (Екатеринбург), "Динамо" (Курск), "Надежда" (Оренбург) очень успешно выступают в еврокубках, но всю погоду в командах делают зарубежные баскетболистки. Россиянкам в важнейших матчах с серьезными соперниками остаются крохи времени на площадке. Большинство из нынешних игроков сборной давно не выступали в условиях, когда именно от их действий в концовке зависел результат того или иного противостояния.

Также в процессе подготовки к Евро-2019 были допущены системные просчеты, негативно повлиявшие на итог выступления. Незадолго до старта турнира, в самый разгар контрольных матчей, из команды выдернули Анну Лешковцеву и Анастасию Логунову, отправив их на первенство мира по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3". Погнавшись за двумя зайцами, так ни одного и не поймали. В стритболе проиграли в четвертьфинале, в классическом баскетболе то же самое плюс лишились шансов на Олимпиаду.

Странно и то, что главный тренер Олаф Ланге общался с командой через переводчика. Эту роль выполняла названная "тренером" Анна Петракова. Ланге так и не выучил русского, не все девушки хорошо знают английский, отсюда и проблемы в коммуникации.

Комментарий президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко оптимизма не добавляет:

- Встреча со Швецией стала самой невыразительной игрой сборной за два последних года. Что бы кто ни говорил - все по делу. Пока остаемся там, где мы есть. Стоит признать: это и есть наш уровень. Практика показала - мы не готовы играть серьезные матчи с сильными соперниками в стабильный баскетбол. Проблески хорошей игры есть, но общая картина, увы, слабовата. Наша общая работа неудовлетворительна - главная задача не выполнена.

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