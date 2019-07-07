Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским

Российские телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева прокомментировали странное видео с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свои мнения о ролике, вызвавшем ажиотаж в Сети, они опубликовали в социальной сети Instagram.

"Тяжело похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса в который он ввязался. Жизнь не сериал. Ответственность за судьбу страны, жизни людей, необходимость принимать сложнейшие решения, а не озвучивать роль, оказались тяжелейшим испытанием", - отметил Соловьев. По его словам, быть "просто хорошим парнем" недостаточно, нужно обладать знаниями, умениями, навыками для такой ответственной работы. При этом телеведущий обратил внимание, что многое зависит от команды Зеленского и его личных качеств. "Пока все выглядит печально", - резюмировал Соловьев.

Скабеева же ограничилась, что видео действительно оказалось странным. "Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал", - написала она.

Ранее в Сети появилось видео, снятое во время совещании Закарпатской таможни в городе Ужгород. На нем Зеленский явно нервничает, часто пьет воду, потирает лицо, меняет позу, а его взгляд блуждает. Впрочем, заметно, что ролик смонтирован.

В комментариях в соцсетях отмечается, что Зеленский, видимо, устал от своей новой работы, "переутомление налицо", пишут интернет-пользователи. Другие связывают странное поведение с приемом чего-то "сильнодействующего". Последней версии явно придерживаются те, кто выложил полутораминутный ролик-нарезку в Сеть.

Как обращает внимание strana.ua, видео называется "Зеленский сыграл Добкина-младшего", что дает отсылку к инциденту, произошедшему в 2016 году. Тогда журналисты сняли очень странное поведение депутата Дмитрия Добкина, который прямо в зале Верховной Рады удалился за колонну, а затем начал вести себя не совсем адекватно. Многие предположили, что он принял наркотики, хотя сам парламентарий это опроверг.

Кстати, в ходе предвыборной кампании противники Зеленского также обвиняли его в употреблении наркотиков. В ответ он прошел медицинский тест, результат которого был отрицательным.

