СМИ: США и КНДР проведут переговоры в Швеции

Несколько стран предложили себя в качестве площадки для американо-северокорейских переговоров по подготовке очередной встречи лидеров США и КНДР, но Вашингтон склоняется к предложению Швеции для организации консультаций. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США.

Напомним, 30 июня достаточно неожиданно на межкорейской границе в Пханмунчжоме прошла встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына.

Вопреки ожиданиям, что встреча окажется чисто формальной и завершится после пары совместных снимков, лидеры проговорили с глазу на глаз достаточно долго.

После беседы Трамп заявил, что США и КНДР договорились возобновить переговоры с целью подготовки очередного полноценного саммита, в ходе которого может быть найдено решение ядерной проблемы Северной Кореи.

Как сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США, сразу несколько стран предложили свои посреднические услуги в качестве площадки, где могут пройти рабочие американо-северокорейские переговоры по подготовке саммита.

В частности, сказано, что очень активно себя проявила Швеция, Монголия и некоторые другие государства. В Вашингтоне же склоняются к тому, чтобы принять шведское предложение. Ожидается, что уже в ближайшее время США официально предложат КНДР провести рабочие переговоры в Швеции.

Со стороны Соединенных Штатов главным переговорщиком на этом уровне будет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биген, а от КНДР, скорее всего, бывший посол США во Вьетнаме Ким Мён Гиль.

Отметим, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались уже трижды - в июне прошлого года в Сингапуре, в конце февраля в Ханое и недавно на межкорейской границе в Пханмунчжоме.