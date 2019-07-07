Стиви Уандеру сделают операцию по пересадке почки

69-летний Стиви Уандер, легендарный американский певец и композитор - уже многие десятилетия, один из самых уважаемых музыкантов (25 "Грэмми"), прерывает гастроли.

The moment, this evening at Hyde Park, Stevie Wonder told us why he would be taking a break from performing.... pic.twitter.com/pwfjnczGKx — Aleem Maqbool (@AleemMaqbool) 6 июля 2019 г.

Как пишет TMZ, Стиви сам сообщил об этом публике со сцены на фестивале British Summer Time в Лондоне в минувшую субботу, поясняя, что причина - в запланированной на сентябрь операции. В процессе которой Уандеру предстоит пересадка донорской почки.

При этом музыкант заверил: в остальном с ним все в порядке, а донор уже есть. И призвал не реагировать на распускаемые в Сети зловещие слухи о тяжелой болезни идола жанра соул.

Стивленд Хардэуэй Моррис родился в 1950 году в Мичигане. Слеп от рождения - в результате врачебной ошибки. Дебютная запись - 1962 год.

Ранее сообщалось, что пересадку почки сделали певице, актрисе и продюсеру Селене Гомес. Свой орган девушке пожертвовала близкая подруга.