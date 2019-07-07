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Стиви Уандеру сделают операцию по пересадке почки

Джаз
    07.07.2019, 16:20
Текст:   Олег Усков
Фото: AFP/ KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Фото: AFP/ KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Фото: AFP/ KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

69-летний Стиви Уандер, легендарный американский певец и композитор - уже многие десятилетия, один из самых уважаемых музыкантов (25 "Грэмми"), прерывает гастроли.

Как пишет TMZ, Стиви сам сообщил об этом публике со сцены на фестивале British Summer Time в Лондоне в минувшую субботу, поясняя, что причина - в запланированной на сентябрь операции. В процессе которой Уандеру предстоит пересадка донорской почки.

При этом музыкант заверил: в остальном с ним все в порядке, а донор уже есть. И призвал не реагировать на распускаемые в Сети зловещие слухи о тяжелой болезни идола жанра соул.  

Стивленд Хардэуэй Моррис родился в 1950 году в Мичигане. Слеп от рождения - в результате врачебной ошибки. Дебютная запись - 1962 год.

Ранее сообщалось, что пересадку почки сделали певице, актрисе и продюсеру Селене Гомес. Свой орган девушке пожертвовала близкая подруга.

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