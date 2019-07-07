В Мексику не пустили еще 14 россиян

Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами. Об этом проинформировали в посольстве РФ в латиноамериканской стране.

По словам дипломатов, миграционная служба отказала им во въезде из-за несоблюдения правил въезда и несоответствия заявленным целям пребывания в стране. В настоящее время россияне ожидают отправки в РФ.

Ранее сообщалось, что в аэропорту города Канкун были задержаны 10 граждан России по аналогичным причинам. Пассажиры прибыли рейсом компании Azur Air 4 июля.

Трое россиян не смогли подтвердить цель прибытия в страну. Для этого необходимо подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.

Троим прибывшим запрещен въезд в Мексику, поскольку они находятся в "черном списке". Еще четверо путешественников прибыли из Узбекистана с российскими документами. Миграционная служба посчитала, что их паспорта могут быть фальшивыми. В итоге 9 из 10 задержанных уже отправлены обратно.

Как отметили в посольстве, диппредставительство не может влиять на решения миграционных властей Мексики, поэтому во всех подобных случаях задержанных депортируют.