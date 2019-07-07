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07.07.2019 08:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

В России возродили легендарный грузовик

Текст: Валерий Карташов

В Туле возобновилось производство мотороллеров "Муравей" с гибридным двигателем. Грузовичок выпускается на мощностях предприятия "Туламашзавод".

Новая модель получила название ВТС-1 "Муравей" и пока является исключительно внутризаводским транспортом - электротележкой, предназначенной для перевозки различных грузов по территории завода.

Фото: iStock
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Кабина современного "Муравья" изготовлена из легкого стеклопластика и оснащается гибридным двигателем. Другие технические подробности вроде мощности электродвигателя, ёмкости аккумулятора и запаса хода не разглашаются.

Стоимость мотороллера составляет около 1 млн рублей. Появится ли "Муравей" в свободной продаже, пока неизвестно.

Стоит отметить, что о планах возрождения производства грузовых мотороллеров сообщалось ещё в 2016 году. Спустя год на "Туламашзаводе" был собран первый прототип. На сегодняшний день компания уже начала отгрузку товарных экземпляров.

К слову, предприятие также занимается производством одноцилиндрового малокубатурного 4-тактного дизельного двигателя.

Напомним, Тульский машиностроительный завод существует со времён СССР, в период с 1959 по 1995 годы он выпускал трёхколёсный (3×2) грузовой мотороллер.

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