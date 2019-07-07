В Совфеде прокомментировали поставки американской нефти на Украину

Вопрос о стоимости нефти для Украины ушел на задний план, когда Киев получил первые поставки "черного золота" из США. На это указал в своем комментарии член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, в субботу, 6 июля, первый танкер с нефтью прибыл из США в порт Одессы.

"Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчет того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперед и с песней", - написал сенатор в своем Facebook.

Однако он напомнил, что стоимость американской нефти может быть слишком высокой для украинской экономики.

"Вот только на задний план ушел главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть", - подчеркнул Клинцевич.

Американскую нефть из Одессы по нефтепроводу планируется направить на Кременчугский НПЗ.

Напомним, ранее по аналогичной схеме США продали Украине дорогой уголь. Его доставка была осуществлена в 2017 году.