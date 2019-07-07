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Рубрика: Власть

Звезды - Героям

Владимир Путин посмертно наградил моряков-подводников
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
Глава государства наградил экипаж глубоководного аппарата, где произошел пожар. Указ президента распространила в пятницу пресс-служба Кремля. Посмертно награждены звездами Героя России четыре подводника, остальные десять моряков посмертно награждены орденами Мужества.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно четверым морякам: капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву. Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста и закрыл за собой люк, чтобы продолжить борьбу с огнем и не допустить его распространения по всему глубоководному аппарату.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Шойгу: Моряки ценой своих жизней спасли гражданского человека

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества (посмертно) президент наградил капитанов 1 ранга Владимира Абанкина, Сергея Данильченко, Дениса Долонского, Константина Иванова и Николая Филина; капитана 2 ранга Александра Авдонина; капитанов 3 ранга Виктора Кузьмина и Владимира Сухиничева; подполковника медицинской службы Александра Васильева и капитан-лейтенанта Михаила Дубкова. Долонский и Филин на момент трагедии были Героями России.

Ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Верховный главнокомандующий попросил подготовить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к государственным наградам.

Трагедия с исследовательским глубоководным аппаратом произошла 1 июля в российских территориальных водах. Аппарат был предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ. В аккумуляторном отсеке случился пожар. Геройски погибли 14 моряков. Подводники спасли из объятого пламенем отсека гражданского специалиста - сотрудника одного из оборонных предприятий, после чего потушили пожар ценой своих жизней. Ядерная энергоустановка на лодке осталась работоспособной. Аппарат уже скоро отремонтируют.

За мужество и героизм четверым морякам посмертно присвоено звание Героя России

Минобороны поддержит семьи погибших подводников. "Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания - как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни", - сообщил президенту Сергей Шойгу.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Минобороны Пожар на глубоководном аппарате Минобороны
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