Военный совет Судана и оппозиция договорились о создании правительства

Противоборствующие в Судане стороны - Военный совет и оппозиционное движение "Силы за свободу и перемены" - договорились создать на трехлетний переходный период суверенный совет как высший орган власти, передает Asharq Al-Awsat.

После двухдневных интенсивных переговоров по выходу из политического кризиса посредник Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад на пресс-конференции подтвердил, что Военная хунта и "Силы за свободу и перемены" согласились "учредить суверенный совет, руководство которым будет поочередно осуществляться военными и гражданскими лицами". Так, новый орган будет возглавляться вооруженными силами в течение 21 месяца, после чего руководство перейдет к мирному населению сроком на 18 месяцев.

Стороны также договорились сформировать компетентное гражданское правительство и образовать независимую комиссию по расследованию кровавых событий, произошедших в стране за последние месяцы.

Соглашение, которое было поддержано эфиопским посредником и Африканским союзом, вызвало облегчение в Судане после нескольких месяцев напряженности в результате военного переворота. Лаббад также заявил, что стороны подпишут документ не позднее, чем через неделю.