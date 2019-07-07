Новости

Власти Туниса запретили ношение никаба в госучреждениях 14:46
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе 14:30
Звезда Disney, 20-летний актер Камерон Бойс умер во сне 14:28
В Болгарии разработают кулинарно-лингвистическую карту страны 14:25
Военный совет Судана и оппозиция договорились о создании правительства 14:20
Hyundai i30 N: кто будет покупать хот-хэтч за 2,3 млн рублей 14:15
Лукашенко: Праздник "Купалье" стал ярким символом братской дружбы 13:40
В Петербурге при взрыве газа в жилом доме пострадал человек 13:27
Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж 13:21
Храмы Пскова внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО 13:15
В Краснодаре врачи удалили пациентке сразу две опухоли 12:38
Самолет вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира 12:23
Путин направил приветствие участникам встречи ветеранов 12:21
Медики рассказали о состоянии избитой ингушской девочки 12:13
Видео: Ракетоносец Ту-22 показал эффектный трюк над Минском 12:12
В Красноярском крае медведь отнял шашлыки у туристов 11:58
Для пострадавших от наводнения в Тулуне открыли бесплатную баню 11:23
Конюхов отправится на Камчатку на экспериментальном самолете 11:14
На Урале возбудили уголовное дело после взрыва бензовоза 11:05
ПБК "Локомотив-Кубань" объявил о первом новичке команды 10:55
В Крыму нашли фальшь в антироссийской резолюции ОБСЕ 10:44
В Иркутскую область вертолетом отправили вакцину от гепатита А 10:17
Как обслуживать автомобильный кондиционер 09:25
Интернет-пользователей встревожило странное поведение Зеленского 09:00
Не менее 12 человек погибли при теракте в афганском городе Газни 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 14:20
Рубрика: В мире

Военный совет Судана и оппозиция договорились о создании правительства

Текст: Вероника Филонова

Противоборствующие в Судане стороны - Военный совет и оппозиционное движение "Силы за свободу и перемены" - договорились создать на трехлетний переходный период суверенный совет как высший орган власти, передает Asharq Al-Awsat.

МИД призвал все силы в Судане решить конфликт мирными способами

После двухдневных интенсивных переговоров по выходу из политического кризиса посредник Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад на пресс-конференции подтвердил, что Военная хунта и "Силы за свободу и перемены" согласились "учредить суверенный совет, руководство которым будет поочередно осуществляться военными и гражданскими лицами". Так, новый орган будет возглавляться вооруженными силами в течение 21 месяца, после чего руководство перейдет к мирному населению сроком на 18 месяцев.

Стороны также договорились сформировать компетентное гражданское правительство и образовать независимую комиссию по расследованию кровавых событий, произошедших в стране за последние месяцы.

Соглашение, которое было поддержано эфиопским посредником и Африканским союзом, вызвало облегчение в Судане после нескольких месяцев напряженности в результате военного переворота. Лаббад также заявил, что стороны подпишут документ не позднее, чем через неделю.

В мире Африка Судан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе
Москва призвала Тегеран не осложнять ситуацию вокруг ядерной сделки
В Совфеде прокомментировали поставки американской нефти на Украину
Интернет-пользователей встревожило странное поведение Зеленского
Украинский военный расстрелял националистов "Азова"