Архиепископ Афинский привел к присяге нового премьера Греции

Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним привел 8 июля к присяге нового премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который поклялся на Евангелии соблюдать конституцию и законы страны, служа ее народу.

Церемония проходила во дворце президента страны и транслировалась в прямом эфире государственного телевидения.

На досрочных выборах в парламент, состоявшихся 7 июля, партия Мицотакиса "Новая демократия" получила 158 мест из 300. Уже сегодня в Греции может быть объявлен состав нового правительства.

Кириакос Мицотакис родился в 1968 году в Афинах. Его отец Константинос Мицотакис занимал пост премьер-министра Греции в 1990-1993 годах. Новый глава правительства окончил факультет социальных наук в Гарвардском университете, получил степень магистра по международным отношениям в Стэнфордском университете и степень MBA в Гарвардской школе бизнеса. Владеет английским, немецким и французским языками. Мицотакис-младший в 2013-2015 годах был министром административной реформы и электронного правительства Греции, а в 2016 году возглавил крупнейшую в Греции оппозиционную партию "Новая демократия".