Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".

По мнению политика, выступление Габунии было акцией, спланированной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который в настоящее время находится на Украине.

"То, что вчера Габуния сделал, не было ни эмоцией и ни обыкновенной невоспитанностью. Это была специально запланированная тяжелейшая провокация против Грузии и грузинского народа. Я уверена, что за этой провокацией стоит Саакашвили, по всей вероятности текст написан им", - сказала Бурджанадзе.

Сам Саакашвили ранее заявил, что "эпатаж и истеричность" только навредят "нашему общему делу".