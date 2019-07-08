Бывшего президента Киргизии вызвали на допрос

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Следственное управление МВД республики. Предполагается, что его намерены допросить его в рамках уголовного дела о незаконном освобождении "вора в законе".

В правоохранительном ведомстве подчеркивают, что Атамбаев вызван в качестве свидетеля. Его хотели бы допросить завтра, 9 июля. Бывший президент, впрочем, уже заявил, что не собирается приходить в МВД и передал повестку своему адвокату. Алмазбек Атамбаев пребывает в своем доме за городом в окружении сторонников.

Ранее парламент Киргизии лишил бывшего главу республики статуса экс-президента, который гарантировал ему неприкосновенность. Законодатели обвинили его в причастности к коррупционным преступлениям и освобождению одного из лидеров криминального мира. По незаконному освобождению "вора в законе" возбуждено уголовное дело, в рамках которого под стражу взяли несколько высокопоставленных чиновников. Один из них дал показания против Атамбаева.

Сам Атамбаев считает, что против него ведется политическая кампания. Ранее он выступал с жесткой критикой в адрес действующего президента и парламента Киргизии. После лишения статуса экс-президента Атамбаев заявил, что при попытке возможного задержания окажет сопротивление.