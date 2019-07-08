Бывшего президента Украины встретили криками "Позор!"

Экс-президента Украины Петра Порошенко встретили криками "Позор!" во время его встречи с жителями города Хмельницкий. Видеосъемку этого выложил на своей странице в Facebook эмигрировавший с Украины бывший депутат Рады Александр Онищенко.

На видеосъемке с места показано, как Порошенко идет по улицам Хмельницкого и здоровается с горожанами, а в ответ ему несутся крики: "Ганьба!" (Позор) и "Иди отсюда!".

Партия Порошенко "Европейская солидарность", согласно соцопросам на начало июля, является самой нежелательной среди избирателей и имеет самый низкий рейтинг среди парламентских партий.

Досрочные выборы в Раду должны пройти на Украине 21 июля, распоряжение об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский.