Грузинский телеканал "Рустави-2" возобновил вещание после попытки штурма

Напомним, вечером 7 июля у здания телекомпании в Тбилиси собрался стихийный митинг, на который пришло множество людей, возмущенных нецензурными высказываниями журналиста "Рустави-2" Георгия Габунии в прямом эфире в адрес руководства РФ. Как заявили собравшиеся, телеканал своими провокациями еще больше осложняет и без того непростые отношения Грузии и России, что недопустимо.

Инцидент уже осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе. В частности, премьер написал у себя в Twitter, что "это является не более чем позорным выражением провокаций и попыткой дестабилизировать нашу страну. Это абсолютно неприемлемо"!

Мэр Тбилиси Каха Каладзе также отметил, что "эту провокацию нельзя оставить без строгого ответа".

Выступление журналиста осудил даже находящийся на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, один из главных инициаторов антиправительственных и антироссийских выступлений в Грузии, который отметил, что "эпатаж и истеричность" только навредят "нашему общему делу".

Телеканал "Рустави-2" уже выступил с обращением, в котором заявил, что "мы приносим извинения аудитории за факт. Мы считаем, что в любой ситуации журналист должен соблюдать редакционную политику канала и соответствующие этические требования высокоуровневого вещания даже при защите определенных ценностей и даже в авторской программе... Мы считаем, что высказывание Георгия Габунии не соответствует высоким стандартам, установленным нашим каналом, и регулирующий орган телекомпании обсудит этот вопрос".

Между тем возмущение высказываниями журналиста в Тбилиси нарастает, и многие политические движения заявляют о готовности выйти на улицы, чтобы поддержать протест.