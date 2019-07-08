Грузинский телеканал "Рустави-2" возобновил вещание после попытки штурма

Напомним, вечером 7 июля у здания телекомпании в Тбилиси собрался стихийный митинг, на который пришло множество людей, возмущенных нецензурными высказываниями журналиста "Рустави-2" Георгия Габунии в прямом эфире в адрес руководства РФ. Как заявили собравшиеся, телеканал своими провокациями еще больше осложняет и без того непростые отношения Грузии и России, что недопустимо.
Инцидент уже осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе. В частности, премьер написал у себя в Twitter, что "это является не более чем позорным выражением провокаций и попыткой дестабилизировать нашу страну. Это абсолютно неприемлемо"!
Мэр Тбилиси Каха Каладзе также отметил, что "эту провокацию нельзя оставить без строгого ответа".
Выступление журналиста осудил даже находящийся на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, один из главных инициаторов антиправительственных и антироссийских выступлений в Грузии, который отметил, что "эпатаж и истеричность" только навредят "нашему общему делу".
Телеканал "Рустави-2" уже выступил с обращением, в котором заявил, что "мы приносим извинения аудитории за факт. Мы считаем, что в любой ситуации журналист должен соблюдать редакционную политику канала и соответствующие этические требования высокоуровневого вещания даже при защите определенных ценностей и даже в авторской программе... Мы считаем, что высказывание Георгия Габунии не соответствует высоким стандартам, установленным нашим каналом, и регулирующий орган телекомпании обсудит этот вопрос".
Между тем возмущение высказываниями журналиста в Тбилиси нарастает, и многие политические движения заявляют о готовности выйти на улицы, чтобы поддержать протест.
Whatever we have observed today on Rustavi2 is nothing but disgusting act of provocation and an attempt to destabilize our country. Something that is totally unacceptable!— Mamuka Bakhtadze (@BakhtadzeMamuka) 7 июля 2019 г.