Комитет Думы поддержал идею о прекращении импорта из Грузии вина и воды

Комитет Госдумы по международным делам поддержал инициативу фракции "Единая Россия" о прекращении импорта из Грузии в РФ вина и минеральной воды, а также о запрете денежных переводов из России.

Об этом журналистам заявил председатель комитета Леонид Слуцкий.

Как сообщалось ранее, депутаты подняли вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в республику. Данную тему народные избранники собираются обсудить на пленарном заседании - ожидается, что это произойдет 9 июля.

Комитет по международным делам поддерживает предложение. Слуцкий уточнил, что речь может пойти о замораживании денежных переводов между Грузией и РФ.

Парламентарий не исключил, что "исполнительная власть примет и дополнительные меры" к перечисленным.

- Вино, минеральная вода, денежные переводы - это то, что первым приходит в голову, если исполнительная власть отреагирует жестче, мы с этими действиями согласимся, - отметил глава комитета.

Он напомнил о нецензурных высказываниях телеведущего грузинского оппозиционного канала "Рустави 2" в адрес руководства России. По мнению Слуцкого, это находится за гранью здравого смысла.