Константин Косачев: У России и Грузии есть будущее

Глубоко переживаю в связи с неожиданным и неадекватным выхлопом экстремизма в наших отношениях с Грузией. Люблю эту страну и люблю этот народ.

Глоток свежего воздуха, вздох душевного облегчения, когда получаешь такое (браво и поклон тебе... затирая имя отправителя):

"Константин, я в шоке! Не знаю как выразить мое возмущение и стыд! Наверно до Вас дойдет информация о нашем позоре! Примите мои извинения и будь уверен большинство Грузин также возмущены действиями радикалов а сейчас уже Телеканалом Рустави 2! Не знаю как вообще смыть такой позор! Мой телефон взорвался от возмущенных звонков".

Конец цитаты. Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся.

Спасибо, Н. Мы говорим друг с другом. Возможно, так же начнут говорить друг с другом два народа. И еще два. Давно пора.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.