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Рубрика: Легковые авто

Кроссовер BMW X7 превратили в конкурента УАЗ "Пикап"

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Компания BMW презентовала концептуальный пикап, созданный стажёрами BMW Group на базе флагманского кроссовера X7. В компании особенно подчёркивают тот факт, что автомобиль был создан и адаптирован для дорог общего пользования всего за 10 месяцев.

BMW X7 Pick-up оснащается 340-сильным бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач, привод - полный. Длина грузовой площадки составляет 140 см, если откинуть борт, то все 200.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Длина кузова концептуального пикапа на 100 мм больше, чем у донорской модели, то есть составляет порядка 5 251 мм. У пикапа от УАЗ этот параметр равен 5 125 мм, у Mercedes-Benz X-Class - 5 340 мм, у VW Amarok - 5 254 мм. Другими словами, если бы BMW X7 Pick-Up имел серийные перспективы, то он бы смог потягаться с некоторыми из представителей сегмента.

Новинка получилась на 200 кг легче оригинального X7. Это стало возможным благодаря использованию композитных материалов в конструкции крыши, задних дверей и откидного борта. Грузовая площадка отделана тиковым деревом, рукоятки и накладки отпечатаны на 3D-принтере.

В BMW подчеркнули, что реализация серийной версии концептуального пикапа не планируется.

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Фото: Пресс-служба BMW.
#УАЗ #BMW