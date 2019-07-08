Матвиенко назвала омерзительной провокацией поведение грузинского журналиста

"Это омерзительная, циничная, недостойная для любого человека провокация", - сказала она, добавив, что "в первую очередь журналистское сообщество должно высказать свою точку зрения" на этот инцидент.

При этом она подчеркнула, что власти Грузии и, что еще важнее, простые граждане крайне негативно отреагировали на поведение журналиста. "Грузины - люди благородные, гостеприимные, доброжелательные, они не могли бы себе такого позволить", - сказала спикер.

"Реакция соответствующая есть, но в таких случаях не может быть ни объяснений, ни извинений, кроме как осуждения такого рода выходок и недостойного поведения", - заключила она.