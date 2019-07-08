Медведев утвердил перечень попадающих под "регуляторную гильотину" органов власти

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил большой перечень органов власти и видов контроля, в отношении которых в первоочередном порядке будет осуществляться механизм "регуляторной гильотины".

В отношении некоторых контрольных функций пяти ведомствам, уточнили в аппарате правительства, продолжается обсуждение обоснованности такого подхода. Это, по словам замглавы аппарата Юрия Любимова, ФСБ - в части контроля за рыболовством в морских водах, Министерство юстиции - в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, Росгвардия - в части оборота оружия и контроля безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, Росфинмониторинг - в отношении контроля легализации доходов и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - в отношении объектов критической информационной инфраструктуры.

Также под вопросом пока межведомственный блок требований к антитеррористической защищенности в части полномочий ФСБ и Росгвардии.