Месси и Роналду не вошли в сборную всех времен Ибрагимовича

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович на своей странице в соцсетях опубликовал сборную всех времен по своей версии. В нее не вошли Яшин, Пеле, Марадона, Месси и Роналду.

То, что у Златана Ибрагимовича отличное чувство юмора, он доказывал не раз. Совсем недавно он со смехом прокомментировал ошибку в написании своей фамилии, допущенную сотрудниками клуба "Лос-Анджелес Гэлакси". Тогда, по словам шведа, "ребята просто отлично отпраздновали 4 июля".

На этот раз Златан снова заставил говорить о себе. На своей страничке в Twitter он опубликовал картинку сборной всех времен. Поклонники шведа и тысячи любителей футбола с замиранием сердца хотели посмотреть кого же выбрал Ибра. Увиденное заставило улыбнуться. На всех 11 позициях на поле красовались фотографии самого Ибрагимовича.

"Это моя команда всех времен. Осталось только определиться с тренером… Возможно это Златан", - написал швед.

Напомним, что Ибрагимович выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", а сейчас играет в MLS за "Гэлакси". За карьеру Златан выиграл 31 трофей.