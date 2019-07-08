Месси и Роналду не вошли в сборную всех времен Ибрагимовича

То, что у Златана Ибрагимовича отличное чувство юмора, он доказывал не раз. Совсем недавно он со смехом прокомментировал ошибку в написании своей фамилии, допущенную сотрудниками клуба "Лос-Анджелес Гэлакси". Тогда, по словам шведа, "ребята просто отлично отпраздновали 4 июля".
На этот раз Златан снова заставил говорить о себе. На своей страничке в Twitter он опубликовал картинку сборной всех времен. Поклонники шведа и тысячи любителей футбола с замиранием сердца хотели посмотреть кого же выбрал Ибра. Увиденное заставило улыбнуться. На всех 11 позициях на поле красовались фотографии самого Ибрагимовича.
"Это моя команда всех времен. Осталось только определиться с тренером… Возможно это Златан", - написал швед.
Напомним, что Ибрагимович выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", а сейчас играет в MLS за "Гэлакси". За карьеру Златан выиграл 31 трофей.
My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 июля 2019 г.