МИД РФ: "Рустави 2" - инструмент политики Саакашвили

Как написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 июля на своей странице в Facebook, оскорбительные выпады в адрес президента РФ со стороны грузинского журналиста Габуния на телеканале "Рустави 2" - часть предвыборной кампании оппозиционного грузинского политика, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится на Украине.

"У Саакашвили началась предвыборная кампания… стартовала фаза "последний бой", - написала Захарова. - Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества. "Рустави 2" - инструмент его политики…. Думаю, что стержнем информационной кампании, как это было на Украине, станет заочная односторонняя риторика с Путиным".

Также Захарова отметила, что сейчас в Грузии, к сожалению, "великий народ, великие традиции, великая культура стали заложниками бездельников от политики".