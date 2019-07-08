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08.07.2019 14:55
Рубрика: Власть

Москалькова попросила сохранить социальные переводы в Грузию

Текст: Татьяна Замахина

Готовящийся запрет переводов денег в Грузию не должен затронуть помощь детям и многодетным, а также другие социальные денежные отправления. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что Совет Госдумы 8 июля поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну.

- Я считаю своим долгом как уполномоченный по правам человека сделать все возможное, чтобы сохранить гуманитарный коридор для оказания помощи, - сказала Москалькова журналистам.

Она не исключила, что обратиться к своей коллеге - уполномоченному в Грузии, чтобы подумать, как точечно, в индивидуальном порядке можно было бы решить вопрос конкретных людей.

По ее словам, нужно обратить внимание на вопросы, связанные с пенсиями, помощью детям и многодетным семьям. "Возможно, для этих людей можно сделать исключение, я буду прорабатывать этот вопрос и просить такие исключения сохранить", - сказала омбудсмен.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Общий подход в вопросах денежных переводов в сфере бизнеса, политики "имеет право на существование, но гуманитарная составляющая должна быть выделена особо", подчеркнула Москалькова.

Омбудсмен также назвала "очень печальной" ситуацию, которая складывается между Россией и Грузией, ведь это "два родных народа".

- Мы имеем одну историю. И сегодня по вине националистов ситуация до такой степени обострилась, - сожалеет она.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Уполномоченный по правам человека Отношения России и Грузии
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