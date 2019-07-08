На ходу взорвалось колесо: что делать, чтобы избежать ДТП

Лопнувшее на ходу колесо - страшный сон многих автомобилистов. Водитель, особенно если скорость высокая, может потерять управление: руль начинает двигаться сам, машину заносит. Особенно это актуально для внедорожников, имеющих высокий клиренс и колеса с высоким профилем. Автомобиль может развернуть прямо посреди трассы.

Но ДТП можно избежать, если помнить несколько простых правил. Главное - не впадать в панику. Водителю необходимо постараться удержать автомобиль в своей полосе, плавно, по чуть-чуть затормозить, а затем съехать к краю дороги. Если при этом ABS срабатывает плохо, тормозить нужно прерывисто, частыми качками педали.

Ни в коем случае не нужно резко крутить руль в сторону, противоположную от заноса, уточняет aif.ru. Если колесо лопнуло, кажется, будто автомобиль "сошел с ума" и стал неуправляемым. На самом деле, его можно легко вернуть в свою полосу движения. Покрышка лопается, но она остается на колесе и защищает диск.

Если резко нажать по педали тормоза, это может привести к ДТП. Целое колесо зацепится за асфальт, а взорвавшееся будет проскальзывать. В итоге не спасет и ABS: машина начнет разворачиваться и удержать ее в полосе будет очень сложно. Водитель рискует вылететь на встречку или обочину.

Почему взрываются колеса? Причин несколько: это может быть изношенность резины (в том числе, из-за неправильной настройки углов развала-схождения колес, а также дефектов подвески). Либо наезд на препятствие. В этом случае можно пробить и новое колесо. Самые распространенные ситуации - наезд на яму с острыми краями, куски арматуры, торчащие из бетонных плит, неровности на участках дорог со снятым асфальтом и так далее.

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