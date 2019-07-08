На Украине возбудили дело о госизмене в связи с телемостом

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с намерением телеканала NewsOne провести неполитический телемарафон "Надо поговорить" между украинцами и россиянами, в ходе которого планировалось, чтобы простые люди их двух стран, не политики, поговорили о насущных проблемах. Об этом глава ведомства Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook.

Вести телемост должны были Андрей Малахов и Мария Ситтель с российской и украинской стороны соответственно.

В настоящий момент украинская генпрокуратура готовит ходатайство об аресте активов телеканала. Один из его владельцев, а также ряд сотрудников вызваны на допросы.