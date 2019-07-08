Правительство России подготовило законопроект, разрешающий нотариусам использовать единые биометрические системы распознавания. То есть человека можно будет узнать по отпечаткам пальцев, оболочке глаз, форме головы или другим уникальным данным. В таком случае паспорт не потребуется.

В перспективе человек сможет прийти к нотариусу без паспорта: личность установят по биометрическим базам данных. Фото: Eternalcreative / iStockphoto

Как подчеркнули в Федеральной нотариальной палате, пока это вопрос будущего, специальные технические аспекты еще предстоит проработать. Однако важно, что соответствующая норма появится в законе.

Кстати, в свое время на одном из "круглых столов" в Госдуме прозвучала идея подключить нотариусов к единой информационной системе, в которой банки собирают биометрические данные своих клиентов. Предложение вызвало одобрение экспертов.

Некоторые банки уже предлагают своим клиентам записать их голоса с помощью спецаппаратуры, чтобы операции можно было проводить по телефону

Некоторые банки, кстати, уже предлагают своим клиентам записать с помощью специальной аппаратуры голоса, чтобы потом важные операции можно было проводить по телефону. Система подтвердит, что позвонил именно тот самый человек, чьи деньги на счете.

Для граждан регистрация в этой системе дело добровольное. Вопрос лишь в том, сможет ли человек в будущем открыть счет, не сдав пальчики или не зарегистрировав свой неповторимый взгляд в компьютере? Но пока у человека есть выбор: или ходить с паспортом, или запечатлеть в банке свой взгляд.

Законодатели обсуждают предложение разрешить и нотариусам пользоваться данной системой. Многие эксперты, в том числе депутаты и сенаторы, поддержали идею. Ведь первая задача, которую решает нотариус в любом действии, это проверка личности гражданина.

Бывало, мошенники приходили к нотариусам с фальшивыми паспортами, представлялись хозяевами квартир и пытались продать недвижимость.

Или приходили за богатым наследством под видом наследников. Иногда разоблачить обман было непросто: подделки исполнялись на высоком уровне. А то предъявляли и настоящие паспорта, украденные у реального хозяина. В таком случае мошенники приводили к нотариусу кого-то очень похожего. Поэтому современные технологии в нотариальных конторах оказываются как нельзя кстати.

"Развитие биометрических технологий также является одним из важных инструментов для профессионального применения в нотариальной деятельности, чтобы обеспечить нотариусу максимально эффективный инструментарий для идентификации личности, снижения рисков профессиональной ответственности нотариуса, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Опыт зарубежных коллег показывает, насколько важны такие возможности для нотариата. В этой связи актуальным выступает закон о создании биометрической системы удаленной идентификации клиентов кредитных организаций. В этой части мы считаем необходимым закрепить норму о доступе нотариусов к такой базе. Такие гарантии играют принципиальное значение и для нотариуса, и для общества в целом".

В качестве примера эксперты приводят Колумбию: нотариат этой страны стал одним из главных инициаторов повсеместного использования биометрических данных. Любой посетитель нотариальной конторы не только предъявляет документ, но и прикладывает свой палец к сканеру. Мгновенно осуществляется связь с национальной базой данных, и личность гражданина подтверждена. Криминальные истории с поддельными паспортами, загримированными мошенниками и прочими попытками использовать недостоверные данные о личности ушли в прошлое. В национальной базе данных хранятся и доступны для подтверждения компетентным органам и, конечно же, нотариусам, биометрические данные всех граждан.

У нас, подчеркнем, об обязательной регистрации своей личной биометрии речь не идет. При этом нотариусы активно развивают электронные технологии, а законодатели думают о введении электронных нотариальных действий: в некоторых случаях гражданину не придется даже приходить лично к нотариусу. Соответствующие положения также прописаны в правительственном законопроекте.

Естественно, такой облегченный режим возможен далеко не всегда. Но некоторые вопросы можно будет решать дистанционно. По словам экспертов, российская Единая информационная система нотариата, созданная Федеральной нотариальной палатой, представляет собой надежный и защищенный механизм, который уже сегодня обменивается данными с системами государственных ведомств. Здесь регистрируются все нотариальные действия.

"Инициатива создает новые высокотехнологичные инструменты, упрощающие совершение некоторых нотариальных действий", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.