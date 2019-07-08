Одобрены поправки к закону об изменении ежемесячной выплаты на детей

Документом предлагается повысить критерий нуждаемости семей с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. Депутаты одобрили законопроект 25 июня в первом чтении.

В исполнение решений по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева ко второму чтению министерство труда и социальной защиты РФ подготовило дополнения в законопроект. Они предусматривают введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте федерации. Пособие смогут получат семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Поправки к законопроекту будут рассмотрены на заседании правительства.

Ранее глава правительства сообщил, что малообеспеченным семья, в которых есть дети от полутора до трех лет, ежемесячное пособие будет увеличено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч в среднем.