Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей

Новости

Назначен сенатор вместо Арашукова 17:32
Отделение посольства Беларуси в РФ переведут из Хабаровска во Владивосток 17:31
Кикабидзе ответил на слухи о своей смерти неприличным жестом 17:30
Курс грузинского лари снизился до исторического минимума 17:26
Путин обсудил с Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества 17:10
Новый кроссовер Toyota появится в России не раньше 2020 года 17:02
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова 17:02
Вологодские спасатели отправились в арктическую бухту Тихую 17:02
Mail.ru перейдет на одноразовые sms-пароли в почтовых ящиках 16:58
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США 16:38
Путин проведет Госсовет по развитию автодорог 16:32
Трансляции конкурса им. П. И. Чайковского посмотрели более 10 миллионов человек 16:20
Американские любители вязать крючком отказали Трампу в поддержке 16:14
Lightyear представила солнцемобиль с рекордным запасом хода 16:13
Глава фракции ЛДПР парламента Петербурга возглавил комитет Смольного 16:09
Абэ проведет отдельные встречи с лидерами России, США и Китая 16:07
Объявлена дата премьеры 9-го сезона "Американской истории ужасов" 16:05
В Московском регионе в выходные выпадет половина месячной нормы осадков 15:54
Турпоток в Петербурге в этом году увеличится на 10 процентов 15:50
Суд не посчитал дискриминацией разный проходной балл в пермской гимназии 15:45
Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты 15:39
Фанатская "волна" на киберспортивном турнире длилась рекордные 27 минут 15:39
Спасатели МЧС проверили на сейсмоусточивость мэрию сербского города 15:37
В Армении повторно арестовали бывшего президента Кочаряна 15:28
В Крым с октября приедут группы туристов из Германии и Сербии 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 16:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей

Текст: Владимир Кузьмин
Не все меры поддержки демографии заработали в полной мере, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, и работа будет продолжена, включая подготовку правительством новых инициатив для повышения рождаемости.

Глава правительства провел совещание по достижению национальных целей развития - второе в серии посвятили проблемам демографии. В этой сфере перед правительством президент Владимир Путин поставил две задачи: добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году.

Задачи далеко не самые простые, учитывая современные демографические трудности, которые испытывает не только Россия, но и остальной мир. "Меняется в целом возрастная структура населения на планете, становится больше пожилых людей, молодые семьи - это тоже общемировой тренд - не торопятся заводить детей, хотят сначала выстроить свою карьеру или просто пожить для себя", - пояснил Медведев.

Фото: iStock
Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет

- Россия в силу разных причин испытывает значительное влияние этих глобальных трендов. Нам их удалось ослабить, начиная с середины 2000-х годов, и те меры, которые были приняты, в целом оказались достаточно эффективными, - заявил премьер.

Полтора года назад правительством был принят пакет мер поддержки демографии, направленный на увеличение рождаемости. В него вошли ежемесячные выплаты для семей при рождении или усыновлении первого ребенка и выплаты на второго ребенка из материнского капитала. Эти меры продлены до 2021 года. Регионы получили субсидии на выплаты при рождении третьего и последующего детей.

Не все меры, считает Дмитрий Медведев, заработали в полную меру, что обсуждалось на "Прямой линии с Владимиром Путиным". "Естественно, нужно принимать решения, чтобы эту ситуацию исправить", - указал председатель правительства.

Он напомнил, что недавно было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они станут получать ежемесячно не 50 рублей, а более 10 тысяч.

- Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, - сообщил премьер.

Также почти в два раза увеличены компенсационные выплаты трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. "Эта мера начнет действовать с 1 июля текущего года", - сказал глава кабинета министров.

Фото: Предоставил Андрей Данилков
Как дети проведут лето в самых необычных оздоровительных лагерях

Для семей, проживающих на Дальнем Востоке, введена единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере двукратной величины регионального прожиточного минимума для ребенка. Семьи региона получили право на региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. "Будем продолжать софинансирование из федерального бюджета ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей в регионах Дальнего Востока, включая Бурятию, Якутию, Сахалинскую область, Чукотский автономный округ", - заверил Дмитрий Медведев.

Одновременное правительство принимает меры для снижения смертности граждан, для повышения доступности и качества медицинской помощи. Приняты специальные программы по борьбе с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями - основными причинами смертности в стране. "Нужно снижать смертность от внешних причин - аварий, экологического фона, - делать более популярными здоровую жизнь и питание, прививать привычку следить за здоровьем", - призвал председатель правительства.

Этот комплекс мер, считает Медведев, должен привести к необходимому результату. Но и новые меры поддержки демографии правительство тоже готово изучить, добавил он, попросив озвучить имеющиеся инициативы на совещании.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия ДФО Якутия ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Чукотский АО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо
Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла
Боевого робота "Паладин" впервые показали на "Армии-2019"
Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза"
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси