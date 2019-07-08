Песков прокомментировал выходку грузинского журналиста

Накануне телеведущий Георгий Габуния в эфире "Рустави 2" выступил с оскорблениями в адрес президента России.

"Мы вместе с вами наблюдаем последние дни все новые обострения русофобских припадков", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Все это не что иное как последствие нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала", - считает он.

"Эти оскорбления считаем абсолютно неприемлемыми и решительно осуждаем", - подчеркнул представитель Кремля. Действительно, все руководство Грузии решительно осудили эту выходку, констатировал он.

"Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия - конечно же, это недостойно грузинского народа", - сказал Песков. "Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции, и это большой позор для грузин - то, что произошло", - заключил он.