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08.07.2019 13:00
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал выходку грузинского журналиста

Текст: Кира Латухина
В Кремле назвали неприемлемым поведение грузинского журналиста, оскорбившего в эфире президента России, - это большой позор для грузин.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Накануне телеведущий Георгий Габуния в эфире "Рустави 2" выступил с оскорблениями в адрес президента России.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В МИД РФ осудили беспрецедентную выходку на грузинском ТВ

"Мы вместе с вами наблюдаем последние дни все новые обострения русофобских припадков", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Все это не что иное как последствие нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала", - считает он.

"Эти оскорбления считаем абсолютно неприемлемыми и решительно осуждаем", - подчеркнул представитель Кремля. Действительно, все руководство Грузии решительно осудили эту выходку, констатировал он.

"Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия - конечно же, это недостойно грузинского народа", - сказал Песков. "Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции, и это большой позор для грузин - то, что произошло", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Грузии
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