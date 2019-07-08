Пикап JAC T6 в России оказался дешевле конкурентов, кроме УАЗа

В сентябре 2019 года в России стартуют продажи китайского рамного пикапа казахской сборки JAC T6. Компания опубликовала рублёвые цены на новинку, и дилеры готовы принимать заказы.

Автомобиль представлен в двух комплектациях - Intermediate и Full Extra. В базовой JAC T6 оснащён кондиционером, аудиосистемой с CD-проигрывателем, электроприводом зеркал, электростеклоподъёмниками, задним парктроником и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. В комплектации Full Extra "китаец" доукомплектован камерой заднего вида, системой бесключевого доступа, системой стабилизации, кожаным салоном, CD-проигрыватель заменён на мультимедиа с Bluetooth, запуск двигателя можно осуществить при помощи кнопки.

Силовых агрегата тоже два: двухлитровые бензиновый 177-сильный турбомотор и 136-сильный дизель. Оба работают в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод - полный, с жёстким подключением передка.

Фото: Пресс-служба JAC.

Необходимо отметить, что у дизельного автомобиля и пикапа с бензиновым двигателем разный клиренс: в первом случае он составляет порядка 216 мм, во втором - 198 мм. Также модификации различаются грузоподъёмностью: 810 и 790 кг соответственно.

Цена JAC T6 с бензиновым мотором в базовой комплектации - 1 299 000 рублей, с дизелем - 1 399 000 рублей. Автомобиль в исполнении Full Extra обойдётся на сто тысяч дороже.

С таким прайсом при грамотной рекламной кампании и хорошей клиентоориентированности у пикапа есть неплохие перспективы в России. УАЗ "Пикап" уступает в грузоподъёмности и длине грузовой площадки, плюс у российского конкурента нет версий с дизелем, но зато цена привлекательная - от 819 900 рублей.

Главный соперник новинки, судя по всему, - китайский Foton Tunland, который предложен со 163-сильным дизелем 2.8 литра. Согласно официальному прайсу, пикап можно купить за 1 549 900 рублей, но есть возможность сэкономить, если год выпуска не принципиален: за машину 2016 года просят 1 399 900 рублей.

Также в конкуренты можно записать Isuzu D-Max - пикап 2019 модельного года стоит от 2 145 000 рублей. Более премиальные варианты: Toyota Hilux - от 2 306 000 рублей, Volkswagen Amarok - от 2 428 700 рублей.