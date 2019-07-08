Порошенко пообещал "дать в морду" тем, кто кричал ему "Позор!"

Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на встрече с населением в городе Хмельницкий в ходе предвыборной кампании ему кричали "Позор!" и "Иди отсюда!", и пообещал "дать недовольным по морде".

"В следующий раз тот, кто кричит "Ганьба!" (позор), получит в морду, потому что добро должно быть с кулаками", - сказал Порошенко, комментируя видеосъемку его визита в Хмельницкий.

Ранее эта запись была выложена бывшим депутатом Верховной Рады Александром Онищенко, бежавшим с Украины.

Между тем за партию Порошенко "Европейская солидарность" готовы голосовать довольно мало избирателей, не более 44 процентов, судя по результатам недавних опросов.

Досрочные парламентские выборы на Украине намечены на 21 июля.