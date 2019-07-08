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8 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 21 июня 2019 г. N 353/пр г. Москва "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года"

Дата подписания 21 июня 2019 г.
Опубликован 8 июля 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

Минстрой утвердил нормативы средней стоимости одного квадратного метра

Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 июля 2019 г.

Регистрационный N 55126

В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, N 47, ст. 6117; 2019, N 22, ст. 2833), приказываю:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года в размере 45 133 (сорок пять тысяч сто тридцать три) рубля.

2. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. Министра Н. Стасишин

Приложение
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