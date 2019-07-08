Путин назначил Евкурова замминистра обороны

У министра обороны Сергея Шойгу появился новый заместитель. С сегодняшнего дня президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны России.
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Евкуров также получил звание генерал-лейтенанта.
Напомним, что Владимир Путин принял отставку Евкурова в конце июня
"Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны РФ. Присвоить Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу воинское звание генерал-лейтенанта", - говорится в указе президента. Указ вступил в силу в день подписания, сегодня.