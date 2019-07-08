Путин пригласил Нетаньяху в Москву на юбилей Победы

Президент России и премьер-министр Израиля провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с трагической гибелью моряков в Баренцевом море.

Лидеры обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Владимир Путин также пригласил премьер-министра Израиля в Москву в 2020 году на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху также рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия на сирийском направлении с учетом итогов встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США. "В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств", - уточнили в пресс-службе Кремля.

Лидеры условились продолжить личные контакты.