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08.07.2019 22:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Начальству влетело

Как в Шереметьево решают проблемы с багажом
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 147(7905)
Все проблемы с багажом транзитных пассажиров, "застрявшим" в Шереметьево, решены. Об этом в понедельник на брифинге рассказал первый замгендиректора столичного аэропорта по производству Андрей Никулин.
На складах скопилось около 1,5 тыс. сумок и чемоданов. Пассажиры стыковочных рейсов не могли их дождаться. Фото: Константин Завражин/ РГ На складах скопилось около 1,5 тыс. сумок и чемоданов. Пассажиры стыковочных рейсов не могли их дождаться. Фото: Константин Завражин/ РГ
На складах скопилось около 1,5 тыс. сумок и чемоданов. Пассажиры стыковочных рейсов не могли их дождаться. Фото: Константин Завражин/ РГ

Как уже писала "РГ", проблемы в авиагавани у сотен пассажиров начались в конце июня. Людям приходилось ждать свой багаж по 2-3 часа после прилета. Многие пассажиры, у которых в Шереметьево были стыковочные рейсы, просто не успевали получить вещи и улетали "налегке". В итоге на складах скопилось около 1,5 тысячи сумок, чемоданов и другой поклажи. Все эти вещи приходилось "досылать" следующими рейсами. Отпускники в результате оказывались за границей без необходимых вещей.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Ситуация с багажом в Шереметьево стабилизируется к 15 августа

Почему так получилось? Топ-менеджеры аэропорта назвали несколько причин. Главная из них - пассажиропоток увеличился, и грузчиков банально стало не хватать. До мая этого года багаж в терминалах обрабатывали несколько организаций, а с недавнего времени эти функции передали дочерней компании аэрогавани - "Шереметьево Хэндлинг". По всей вероятности, начальство не рассчитало нагрузки персонала в летний пик перевозок и не приняло новых грузчиков вовремя. Во-вторых, вмешалась погода. Из-за гроз в конце июня самолеты стали прибывать с опозданием, грузчики не успевали переоформлять багаж на стыковочные рейсы.

Что сделано? Экстренно сменили руководящий состав компании-оператора багажа. Перераспределили рейсы между разными терминалами, это снизило нагрузку на персонал, и позволило ускорить работу. Наконец, набрали на стажировку 500 новых грузчиков и водителей багажных машин. Но их производственное обучение будет длиться, соответственно, от 30 до 65 дней в зависимости от специальности. Таким образом, ситуация должна стабилизироваться ближе ко второй половине августа.

Кстати

На фоне коллапса с багажом в СМИ проникли слухи, что грузчиков заманивают в Шереметьево любыми путями. В том числе и зарплатой в 200 тысяч рублей. Это фейк, заверили представители аэропорта. "Две сотни" получили только несколько человек - им оказали материальную помощь по коллективному договору. А средняя зарплата работников багажной службы - 82 тысячи рублей.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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