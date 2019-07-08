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08.07.2019 13:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Шереметьево объяснили 200-тысячную зарплату грузчиков

Текст: Сергей Бабкин

Топ-менеджмент столичного аэропорта Шереметьево объяснил зарплаты грузчиков в 200 тысяч рублей.

"Это были единичные случаи, - рассказал на брифинге первый заместитель генерального директора по производству АО "Международный аэропорт Шереметьево" Андрей Никулин. - Действительно, у некоторых сотрудников зарплаты за июнь составили 200 тысяч рублей с учетом материальной помощи, предусмотренной коллективным договором".

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Ситуация с багажом в Шереметьево стабилизируется к 15 августа

Средняя зарплата грузчиков и других сотрудников, задействованных в обработке багажа, гораздо скромнее. Она составляет 82 тысячи рублей до вычета налогов, заявил Никулин.

Тема зарплаты грузчиков возникла в СМИ на фоне коллапса с багажом в Шереметьево. В конце июня сотни пассажиров столкнулись с задержками багажа. Топ-менеджеры "МАШ" признали сложности. Ее связали, в том числе, с нехваткой грузчиков и с неблагоприятной погодой. Десятки рейсов прибыли в Москву с опозданием, были сорваны стыковки, и в Шереметьево скопилось около 1,5 тысячи "транзитных" чемоданов.

Топ-менеджеров Шереметьево уволили из-за проблем с багажом
Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Работа Зарплата Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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