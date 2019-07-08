Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад

Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.

Несколько лет назад Александр Снегирев, делая ремонт в доставшемся по наследству доме, нашел клад, бутылку с 260 золотыми червонцами царской чеканки. Найденное супруги отнесли в полицию и стали ждать положенной по закону компенсации: мужу - четверть стоимости клада, как нашедшему его, жене - столько же, как владельцу участка, где лежало сокровище.

Однако по пути из курского УМВД в Гохран монеты исчезли. Вместо них в Москве обнаружили три гаечных ключа и степплер. По факту пропажи возбуждено уголовное дело. Пока оно расследуется, Снегиревы подали гражданский иск, который суд удовлетворил, постановив выплатить каждому из истцов по 10761242 рубля. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.