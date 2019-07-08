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08.07.2019 19:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Смооленске нашли останки соратника Наполеона

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Во время археологическиъ раскопок на Королевском бастионе Смоленска обнаружены останки, по всей вероятности принадлежащие одному из ближайших соратников Напрлеона генералу Гюдену.

- Раскопки длились долго. Мы искали останки генерала Гюдена - он был смертельно ранен в битве при Ватутиной горе и, по информации из разных источников как в России, так и во Франции, похоронен на Королевском бастионе, - рассказала РИА Новости вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Сезан Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер окончил Бриенскую военную школу вместе с Наполеоном Бонапартом и сделал завидную карьеру, поучаствовав в большинстве войн, которые вела Франция в конце XVIII-начале XIX веков. Он сражался с Суворовым при Сен-Готарде, отличился в Прусской кампании, принудил к сдаче крепость Кюстрин и осенью 1806 года во главе своей дивизии вступил в Варшаву. За доблесть в битве при Ваграме, где Гюден был четырежды ранен, Наполеон назначил его губернатором своего дворца Фонтенбло. 

Во время русской кампании генерал Гюден воевал в составе корпуса маршала Нея. В самом начале битвы при Ватутиной горе генерал был смертельно ранен: русским ядром ему оторвало обе ноги. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он скончался. Генерала похоронили со всевозможными почестями в центре Королевского бастиона, отдельно от других погибших. "Он давно бы уже получил жезл маршала, если бы можно было раздавать эти жезлы всем, кто их заслуживал", - сказал над могилой товарища Наполеон.

- У останков отсутствует левая нога и повреждена правая - точно такие же ранения получил Гюден. Со 100-процентной уверенностью говорить о принадлежности останков мы сможем после экспертизы ДНК. У генерала Гюдена есть прямой потомок, он уже согласился приехать в Москву, - продолжила Марий Катасонова.

В 2011 году смоленские власти заявили о намерении установить памятник генералу.

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