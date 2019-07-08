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08.07.2019 17:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Загранпаспорт оформит машина

Текст: Юрий Медведев
Еще недавно получение загранпаспорта было долгой и муторной процедурой, а сегодня речь уже идет о том, чтобы доверить это очень ответственное дело машине. Концерн "Автоматика" госкорпорации Ростех создал серийный образец автоматизированного комплекса "КриптоБиоКабина" для оформления и выдачи заграничных паспортов.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- Как он работает? Все предельно просто, - рассказал корреспонденту "РГ" эксперт концерна Дмитрий Буря. - Вы входите в кабину, где стоит наша система, выполняете команды диктора, куда и как сесть, куда смотреть, чтобы сфотографироваться. Система выбирает самый подходящий для документа вариант фото. Потом по команде прикладываете пальцы, машина оценивает качество отпечатка, если требуется, просит повторить процедуру.

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Все эти данные передаются в центр их обработки в зашифрованном виде, что исключает искажение и хищение информации. Но это не все. Специальная камера постоянно фиксирует всю процедуру снятия биометрики. Зачем? "Чтобы избежать подлога, - объясняет Буря. - Надо быть уверенным, что именно вы фотографируетесь и прикладываете свои пальцы, а не кто-то другой".

Эту съемку тоже отправляют в центр обработки данных, чтобы его сотрудник, который отправляет документы в Госзнак на изготовление паспорта, убедился - все формальности соблюдены в точности. Что вы тот человек, который приложил пальцы и фотографировался.

А если кто-то, к примеру, Иванов, захочет получить паспорт на фамилию Сидоров? Это невозможно, говорит Буря. Дело в том, что система проводит процедуру верификации. Ваш общегражданский паспорт сканируется, система его проверяет и отправляет в МВД. Так, что и здесь подлог не пройдет.

Фото: РИА Новости
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Важно подчеркнуть, что в этом комплексе многие импортные компоненты удалось заменить на отечественные, например, сканер отпечатков пальцев, фотокамера, система бестеневого освещения, устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машинно-читаемой зоны) и считыватель микросхем паспортов.

Новая разработка упростит процесс обработки и выдачи документов, обеспечит надежную защиту персональных данных пользователей. Предоставляемые гражданами при оформлении загранпаспортов сведения будут храниться и передаваться в зашифрованном виде. В самое ближайшее время новыми комплексами будут оснащены первые 14 многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре.

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