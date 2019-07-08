Медведев: Всероссийская диспансеризация должна улучшить демографию

Всероссийская диспансеризация взрослого населения должна улучшить демографию в стране и предупредить опасные болезни, рассчитывает премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2019 году ее должны пройти 62 миллиона россиян.

На прошлой неделе глава правительства подписал распоряжение о проведении в 2019-2020 году масштабной диспансеризации. Ответственными за организацию всех процедур назначены власти в регионах. Вчера на совещании со своими заместителями премьер распорядился подготовить проект поручений субъектам Федерации по организации диспансеризации. "Его нужно незамедлительно довести до сведения всех высших должностных лиц в регионах", - указал он.

- Главная задача - предупредить заболевания и их развитие, - заявил Медведев. - Причем это касается не только самых опасных - я имею в виду онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, - но и вообще любых. Чтобы была возможность вовремя вмешаться, когда медицина или даже простое изменение образа жизни могут помочь. Мы хотим, чтобы каждый человек внимательно следил за своим здоровьем.

В этому году количество граждан, которые пройдут диспансеризацию и профосмотры, вырастет в несколько раз. Если годом ранее процедуры прошли 21 миллион человек, то теперь планируется 62 миллиона.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказал о проблемах, которые еще предстоит решить для повышения качества диспансеризации. Люди, подчеркнула она, часто высказывают нарекания на порядок проведения осмотров. Для улучшения ситуации, в частности, правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, чтобы увеличить тариф на проведение диспансеризации для включения в нее необходимых исследований, для граждан старше 40 лет диспансеризацию сделали ежегодной.

Однако, признала зампред правительства, регионам нужно дать дополнительные поручения, чтобы диспансеризация проходила на хорошем уровне. Так, Оренбургская область, Севастополь и Чукотка пока не утвердили перечень медицинских организаций, на базе которых должна проходить всеобщая диспансеризация. "В 16 регионах поиск перечня медицинских организаций в доступной информационной системе затруднен - нужно очень серьезно покопаться, чтобы найти, в каких же именно медицинских организациях будет проводиться диспансеризация", - рассказала Голикова.

Вторая проблема - нехватка специалистов в поликлиниках в те дни и часы, когда проводится диспансеризация. "Проведение диспансеризации и профосмотров должно осуществляться в вечерние часы и в субботу, - считает вице-премьер. - Только 14 регионов страны утвердили и разместили на сайтах соответствующие графики работы медицинских организаций". И она не готова верить всем ссылкам на дефицит специалистов для проведения полноценной диспансеризации в одном учреждении: есть случаи, когда врачи в поликлиниках есть, но работают они только в первой половине дня и только по будням.

"Можно привлекать врачей из стационарных учреждений, - уверена зампред правительства. - Сегодня в 58 регионах профицит специалистов в стационарах три тысячи, поэтому можно использовать их потенциал, в том числе и работать вахтовым методом, как это и предусмотрено национальным проектом "Здоровье". Было констатировано, что не все регионы пока к этому вопросу ответственно подходят, временами наблюдается формальный подход. "Мы должны обеспечить удобное прохождение диспансеризации в одном лечебном учреждении", - указала Татьяна Голикова.

Она также попросила премьера напомнить властям на местах об ответственности за доставку пожилых людей из сельской местности и труднодоступных населенных пунктов для прохождения диспансеризации в города. В рамках нацпроекта социальным службам специально выделяется 2,2 миллиарда рублей на приобретение автомобилей для этих целей.