В Перми продают уникальный прототип длинной Lada 4x4 и "Надежды"

Житель Пермского края выставил на продажу уникальный экземпляр внедорожника Lada Niva с удлинённой колёсной базой и, как уже успели пошутить пользователи Сети, дверьми для тёщи.

Выставленная на продажу "Нива" привлекает внимание очень короткими задними дверями, которые выдают в автомобиле уникальный прототип, созданный в единственном экземпляре в 1992 году инженерами АвтоВАЗа. Функция этих дверей заключается в обеспечении доступа к заднему дивану для загрузки балласта во время ходовых испытаний новой модели.

Уникальная "Нива" являлась "мулом" для тестирования минивэна "Надежда" (ВАЗ-2120), который проектировался на удлинённом на полметра шасси внедорожника. Наработки пригодились также при создании пятидверного варианта Lada 4x4.

Продавец просит за автомобиль 150 000 рублей, а в качестве доказательств уникальности автомобиля приводит акт об изготовлении автомобиля за подписью главного конструктора АвтоВАЗа Г. Мирзоева и служебную записку с объяснением двойного номера кузова.