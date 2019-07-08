Армия России начала производство воды в затопленном Тулуне

В пострадавшем от наводнения иркутском городе Тулун военные запустили мобильный комплекс очистки воды для снабжения населения.

- Развернутый комплекс обеззараживания и бутилирования воды МККВ-1000 может производить тысячу литров питьевой воды в час. Очистка производится при помощи нанотехнологий. Автоматика определяет состав исходной жидкости из водоема и выбирает уровень очистки. Помимо специальных мембран применяется ультрафиолетовое излучение, что избавляет воду от бактерий, сильнодействующих ядов и радиоактивных веществ, - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа.

Очищенная военными вода разливается в пластиковые бутыли и раздается населению. Она может год храниться без потери качества.

С 28 июня в Тулуне не действует система централизованного водоснабжения. Городские службы запустили в аварийном режиме водозабор "Красный яр", но вода оттуда непригодна для питья даже после кипячения из-за высокого содержания хлора. Тулун сильнее других пострадал в ходе наводнения, начавшегося в Иркутской области 25 июня. В городе продолжают оставаться подтопленными 224 жилых дома с населением 560 человек. В их числе 140 детей.