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04.07.2019 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Военные ЦВО доставили в Тулун 5 тонн хлора для дезинфекции

Текст: Татьяна Воробьева

Пять тонн хлора для обеззараживания доставил Центральный военный округ в пострадавшие от паводка районы Иркутской области. "Специалисты радиационной химической и биологической защиты проведут дезинфекцию местности после спада воды", - передает пресс-служба округа.

Фото: ФКУ "УПРДОР "ПРБАЙКАЛЬЕ"
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Напомним, в результате паводка в медучреждения госпитализированы более двухсот человек, среди которых - дети. В основном медики диагностируют у пострадавших переохлаждение. Всего за помощью к врачам обратились 1303 человека. Число погибших достигло 20 человек. По данным регионального МЧС, в зоне подтопления находится более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 32,9 тысячи человек.

Сегодня стало известно, что уровень реки Уды вновь повысился. В результате были подтоплены пять поселков в Тайшетском районе. Иркутский Гидрометцентр предупредил о повышении 5 июля уровня воды в реках на юге области.

На борьбу со стихией брошены все силы. Военнослужащие, в частности, проводят биологическую разведку местности, подвозят воду. Готовится дезинфекция: ей подвергнут более пяти тысяч домовладений, 49 социально-значимых объектов, семь источников водоснабжения, 30 общественных колодцев и скважин.

"Мобильная биологическая лаборатория выявления опасных инфекционных заболеваний прибыла в зону паводка в город Тулун. Ее задача - выявить возбудители опасных заболеваний. Около 250 военнослужащих Алтайского края прибыли в Иркутскую область для помощи в расчистке завалов в зоне паводка", - сообщили в Центральном военном округе.

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