От рака и диабета: Названа оптимальная для здоровья порция грибов

Людям без серьезных проблем со здоровьем есть грибы можно ежедневно, ограничившись порцией в 120-150 граммов, считает врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Елена Ливанцова.

Если у человека нет почечной и печеночной недостаточности, обострений заболеваний ЖКТ, панкреатита, то употребление грибов пойдет на пользу.

Их, например, можно есть, если у человека высокий сахар или он страдает от лишнего веса, так как углеводы в продукте представлены пищевыми волокнами, в нем также мало жиров и холестерина. Стоит отметить и противоопухолевый эффект грибов.

- Он связан с белками - лектинами, которые сейчас активно исследуются онкологами, так как являются ловушками для опухолевых клеток, - пояснила Елена Ливанцова РИА Новости.

Кстати, ранее американские исследователи из Университета Тафтса обнаружили в шампиньонах вещества, положительно влияющие на борющиеся с раком дендритные клетки.

Специалисты отмечают, главное, собирать грибы в местах, расположенных как можно дальше от автомобильных трасс и свалок. Это связано с особенностью грибов накапливать вещества из почвы. В том числе токсины и тяжелые металлы.