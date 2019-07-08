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Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь завершила плановые работы на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило плановые работы на магистральном нефтепродуктопроводе (МНПП) Омск - Сокур в зоне ответственности Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ).

В период плановой остановки транспортировки нефтепродуктов на 48 часов был произведен средний ремонт двух задвижек и замена одной единицы трубопроводной арматуры МНПП Омск- Сокур.

Кроме того, в течение июня в зонах ответственности Омского, Новосибирского и Красноярского РНУ специалисты выполнили замену 5 задвижек на участках линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Омск - Павлодар и Омск - Иркутск. Также был произведен средний ремонт девяти задвижек, устранены дефекты на линейной части МН Омск- Иркутск, МНПП Уфа - Омск методом вырезки. На участке МН Омск - Иркутск (шлейф на Ачинский НПЗ) была вырезана дублирующая запорная арматура.

Цель выполняемых мероприятий - обеспечение безопасной эксплуатации МН и МНПП АО "Транснефть - Западная Сибирь" для бесперебойной транспортировки сырья и своевременных поставок компаниям-партнерам.

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